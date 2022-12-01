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08:41, 1 декабря 2022Россия

Россияне бросились изучать иностранные языки

РБК: интерес россиян к изучению иностранных языков резко вырос в марте и октябре 2022 года

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В 2022 году резко вырос интерес россиян к изучению иностранных языков — пик пришелся на март и октябрь. О том, что граждане бросились изучать иностранные языки, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса «Профи».

«Весной произошел значительный рост спроса на репетиторов по ивриту (+206 процентов), грузинскому (+198 процентов), сербскому (+184 процента), китайскому (+109 процентов), болгарскому (+70 процентов), турецкому (+55 процентов) и армянскому (+29 процентов) языкам», — рассказали в пресс-службе «Профи».

По информации издания, большим спросом стали пользоваться услуги преподавателей сербского — 221 процентов, турецкого — 69 процентов, иврита — 68 процентов, армянского — 60 процентов, грузинского — 51 процентов, болгарского — 50 процентов, а также китайского языков.

30 ноября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что считает неприоритетным изучение русского языка как второго в общеобразовательных школах страны. По словам главы республики, Литва работает над развитием отношений с западными странами, в которых используются иные языки, а взаимодействие с российской стороной практически заморожено.

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Юлия Мискевич
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