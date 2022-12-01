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19:20, 1 декабря 2022Путешествия

В России испугались срыва летнего турсезона по одной причине

РСТ: летний турсезон в России может быть сорван из-за проблем с аттестацией гидов

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

В России испугались, что летний туристический сезон может сорваться из-за проблем с аттестацией гидов. О причине возможного срыва сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), передает РИА Новости.

Отмечается, что в соответствии с законом всем отечественным гидам-проводникам нужно пройти аттестацию и получить нагрудные карточки до 1 июля 2023 года. Однако эксперты опасаются, что этого не произойдет, поскольку заниматься данным вопросом некому. «Ни одна организация пока не получила соответствующую аккредитацию, что вызывает серьезное беспокойство участников рынка», — добавили они.

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При этом глава юридического отдела РСТ Николай Литаренко подчеркнул, что попытки федераций альпинизма и спортивного туризма России подать заявки на аккредитацию до сих пор не увенчались успехом. «С учетом требований закона мы понимаем, что другим организациям будет еще сложнее получить аккредитацию, — заявил он. — А к апрелю-маю все уже должны быть аттестованы. <…> Ситуация порождает массу вопросов».

Ранее в ноябре в РСТ сообщили, что количество открытых для российских туристов заграничных стран увеличилось в несколько раз с начала 2022 года. Еще в марте-мае россияне могли выехать только в семь стран, а к ноябрю туристических направлений стало более 30.

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Фариза Бацазова
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