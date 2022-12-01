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20:29, 1 декабря 2022Экономика

Байден заявил об успехах США в борьбе с инфляцией

Президент США Байден заявил об успехах в борьбе с инфляцией в стране
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Данные по изменению потребительских расходов и доходов американцев свидетельствуют от успехах США в борьбе с инфляцией, заявил президент США Джо Байден. Его цитирует РИА Новости.

«Мы видим первые сигналы прогресса в борьбе с инфляцией и переходим к более устойчивому и стабильному экономическому росту. Это хорошие новости для американского населения», — подчеркнул президент.

При этом Байден подчеркнул, что возвращение инфляции к норме требует времени, а также США могут столкнуться с временными «спадами» на этом пути. По опубликованным 1 декабря данным Бюро экономического анализа Минторга США, доходы американцев в октябре выросли на 0,7 процента по сравнению с сентябрем, а потребительские расходы увеличились на 0,8 процента.

В конце ноября американский президент заявил об облегчении топливного кризиса в стране. По его словам, цены на бензин вернулись на тот уровень, на котором они находились до начала начала военных действий на Украине 24 февраля, что значительно облегчит жизнь американских семей. Стоимость топлива снизилась на 1,5 доллара за галлон (около 3,8 литра) с летнего максимума.

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Софья Ермакова
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