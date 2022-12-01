Российский рецидивист убил приятеля жердью от изгороди и закопал его тело в лесу

В Бурятии рецидивист убил знакомого жердью от изгороди и отвез его тело в лес на мотоцикле

В Бурятии 28-летнего ранее судимого россиянина приговорили к 12 годам колонии особого режима за убийство приятеля сестры. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 10 июня этого года рецидивист вместе с женой, а также с сестрой и ее приятелем выпивали на берегу реки Баргузин на окраине села Сахули. Спустя время мужчины поссорились из-за незначительного повода. Конфликт перерос в драку, во время которой фигурант схватил жердь от изгороди и стал наносить удары оппоненту по голове, груди и животу. Тот скончался на месте.

Мужчина закопал тело убитого, однако спустя три дня вернулся, отрыл его, вместе с знакомым перевез на мотоцикле в лес и перезахоронил в другом месте.

Вскоре после этого рецидивиста задержали. Он рассказал следователям, где спрятал тело.