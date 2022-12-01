Известный музыкант высказался о «понтах» в Москве

Лидер Jah Division Моралес заявил, что в последнее время в Москве стало много понтов

Лидер регги-группы ‎Jah Division Герберт Моралес отметил, что в последнее время в Москве стало много понтов, однако он не относится к этому негативно. Свое мнение известный музыкант высказал в интервью изданию «Москвич Mag».

Моралес рассказал, что в последнее время облик столицы сильно трансформировался. «Она изменилась в последнее время: деревьев стало меньше, появилось очень много понтов — ну и хорошо», — заявил он. Несмотря на это, музыкант признался, что у него хорошие отношения с Москвой и он любит этот город.

Моралес также рассказал, что после рождения он проживал в доме в Олсуфьевском переулке в центре столицы в коммунальной квартире, где было семь или восемь комнат. «Одна уборная, одна кухня и много национальностей — было тяжело», — описал то время музыкант. Он не стал уточнять, сколько времени он прожил в той квартире.

В ноябре телеведущий и актер Сергей Друзьяк отметил, что от долгого пребывания в Москве появляется усталость. Он добавил, что из-за этого неприятного свойства столицы у него возникает желание приехать в родные места, чтобы перезарядиться и перевести дух.