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14:34, 1 декабря 2022Мир

В НАТО призвали избегать допущенной при сотрудничестве с Россией ошибки

Генсек НАТО Столтенберг призвал избегать зависимости от Китая, как это получилось с РФ

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе интервью Bloomberg призвал страны альянса оценивать свои уязвимости в вопросе поставок ресурсов из Китая и не допустить ошибки, допущенной при сотрудничестве с Россией.

Комментируя свою позицию генсек Североатлантического альянса пояснил, что говорит о зависимости альянса от российских энергоресурсов. «Ресурсная зависимость от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем», — добавил он.

Столтенберг указал, что верит в принцип свободной торговли. Он подчеркнул, что страны альянса должны развивать торговлю с Пекином, однако тут же предупредил, что решения в данной сфере нельзя принимать, руководствуясь лишь коммерческими соображениями.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил о нарастающем соперничестве НАТО с Китаем. «Китай во многих экономических вопросах — наш конкурент, но в вопросе безопасности многое указывает на то, что Китай все больше, в том числе принимая во внимание войну на Украине, является соперником трансатлантического сообщества», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

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Варвара Кошечкина
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