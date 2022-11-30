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17:58, 30 ноября 2022Мир

В стране НАТО заявили о нарастающем соперничестве с Китаем

Глава МИД Польши Рау заявил, что Китай становится соперником НАТО в вопросе безопасности

Фото: Tingshu Wang / Reuters

На фоне украинского конфликта Китай становится все более мощным соперником НАТО. На это указал глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Его слова приводит РИА Новости.

С таким заявлением Рау выступил после встречи глав МИД стран НАТО. «Выводы были очень простые — Китай во многих экономических вопросах — наш конкурент, но в вопросе безопасности многое указывает на то, что Китай все больше, в том числе принимая во внимание войну на Украине, является соперником трансатлантического сообщества», — отметил он.

По словам Рау, представители НАТО полагали, что КНР, используя свою позицию, будет воздействовать на Россию в вопросах ее политики по отношению к Украине. В альянсе рассчитывали, что Китай будет подталкивать РФ к мирному урегулированию конфликта. Таких действий от страны ждали еще в самом начале спецоперации.

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При этом Рау сказал, что по некоторым вопросам НАТО должна сотрудничать с КНР, невзирая на отношения республики с РФ во время украинского конфликта. Это касается вопросов здравоохранения, изменения климата и нераспространения ядерного оружия, уточнил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса решили снизить свою зависимость от авторитарных режимов, в том числе от Китая. При этом они продолжат торговать и экономически взаимодействовать с республикой, сказал он.

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Варвара Кошечкина
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