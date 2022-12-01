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13:28, 1 декабря 2022Наука и техника

В Европе «из-за России» допускали отправку ровера ExoMars вместо Марса в музей

ЕКА: «из-за России» ровер миссии ExoMars мог быть отправлен вместо Марса в музей

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Из-за прекращения сотрудничества с Россией рассматривалась возможность отправить ровер Rosalind Franklin миссии ExoMars вместо Марс в музей. На соответствующее заявление генерального директора Европейского космического агентства (ЕКА) издание Йозефа Ашбахера обратило внимание SpaceNews.

В публикации напоминают, что сотрудничество ЕКА и «Роскосмоса» по программе ExoMars было свернуто по инициативе европейской стороны после начала специальной военной операции (СВО). В рамках совместной миссии российская сторона должна была предоставить, в частности, посадочную платформу, которая бы доставила марсоход на поверхность Красной планеты.

«Обсуждались разные варианты, вплоть до размещения марсохода Rosalind Franklin в музее», — сказал Ашбахер в ходе заседания Совета министров ЕКА, который проходил 23 ноября.

Издание отмечает, что теперь запуск миссии ExoMars перенесен с 2022-го на 2028-й год, а российскую сторону в нем заменит американская, которая предоставит ракету, двигатель для спуска посадочной платформы на поверхность Марса и блоки радиоизотопного нагрева.

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В завершении публикации SpaceNews делает вывод, что теперь планы ЕКА по миссии ExoMars зависят от НАСА, то есть США.

В июле Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по марсианской миссии.

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Иван Потапов
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