Названы способные создать ядерное оружие страны

Военный политолог Перенджиев заявил о возможном пополнении списка ядерных держав

На данный момент существует пять стран, официально имеющих статус ядерных держав, еще четыре имеют в арсенале ядерное оружие неофициально, скоро этот список может пополниться еще двумя государствами. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Пока у нас есть пять официальных ядерных держав: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай. Четыре неофициальных: Северная Корея, Израиль, Индия, Пакистан. Этот список может пополниться Ираном, что спровоцирует обострение ирано-израильских отношений, а также ухудшит отношения этой страны с США. Известно также и о том, что попытки создать ядерное оружие предпринимала ЮАР, но неизвестно, чем все в итоге закончилось», — рассказал Перенджиев.

Военный эксперт напомнил, что между Россией и США существует договор о ядерной безопасности, но остальные государства, даже те, которые официально имеют статус ядерных держав, не связаны никакими обязательствами. Кроме того, и договор между Москвой и Вашингтоном на данный момент не дает большой надежды на безопасность.

«Опять сорваны консультации между нашими странами по договору о стратегических наступательных вооружениях, обстановка может накалиться еще сильнее. Кроме того, проблема не только в том, какая страна может получить ядерное оружие, но и в том, что свои ядерные боеголовки США раскидали по всему миру. Получается, что, формально, Турция не является ядерной державой, но на ее территории есть ядерное оружие. То же справедливо и для других государств», — объяснил военный политолог.

Ранее Перенджиев заявил, что у Ирана есть все возможности для создания ядерного оружия, но допустить превращение страны в ядерную державу нельзя, поскольку это может обострить ряд международных конфликтов и создать дополнительную угрозу мировой безопасности.

