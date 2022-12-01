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07:30, 1 декабря 2022Мир

Названы способные создать ядерное оружие страны

Военный политолог Перенджиев заявил о возможном пополнении списка ядерных держав

Фото: Nicole Neri / Reuters

На данный момент существует пять стран, официально имеющих статус ядерных держав, еще четыре имеют в арсенале ядерное оружие неофициально, скоро этот список может пополниться еще двумя государствами. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Пока у нас есть пять официальных ядерных держав: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай. Четыре неофициальных: Северная Корея, Израиль, Индия, Пакистан. Этот список может пополниться Ираном, что спровоцирует обострение ирано-израильских отношений, а также ухудшит отношения этой страны с США. Известно также и о том, что попытки создать ядерное оружие предпринимала ЮАР, но неизвестно, чем все в итоге закончилось», — рассказал Перенджиев.

Военный эксперт напомнил, что между Россией и США существует договор о ядерной безопасности, но остальные государства, даже те, которые официально имеют статус ядерных держав, не связаны никакими обязательствами. Кроме того, и договор между Москвой и Вашингтоном на данный момент не дает большой надежды на безопасность.

«Опять сорваны консультации между нашими странами по договору о стратегических наступательных вооружениях, обстановка может накалиться еще сильнее. Кроме того, проблема не только в том, какая страна может получить ядерное оружие, но и в том, что свои ядерные боеголовки США раскидали по всему миру. Получается, что, формально, Турция не является ядерной державой, но на ее территории есть ядерное оружие. То же справедливо и для других государств», — объяснил военный политолог.

Ранее Перенджиев заявил, что у Ирана есть все возможности для создания ядерного оружия, но допустить превращение страны в ядерную державу нельзя, поскольку это может обострить ряд международных конфликтов и создать дополнительную угрозу мировой безопасности.

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Наталия Белова
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