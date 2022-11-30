Вероятность создания Ираном ядерного оружия оценили

Политолог Перенджиев назвал угрозой для мира создание ядерного оружия Ираном

У Ирана есть все возможности для создания ядерного оружия, но допустить превращение страны в ядерную державу нельзя, поскольку это может обострить ряд международных конфликтов и создать дополнительную угрозу мировой безопасности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Иран способен создать ядерное оружие, у него есть специальные центрифуги, которые были заморожены и скрываются от различных проверок, но о них все равно все знают. На данный момент о том, что страна приблизилась к созданию такого вида оружия, неизвестно, но у нее есть для этого все технические возможности», — сказал Перенджиев.

Появление еще одной ядерной державы, по словам политолога, поставит под удар мировую ядерную безопасность, поскольку вслед за Ираном еще больше стран захотят обладать подобным оружием. Кроме того, это может обострить конфликт с Израилем, который, вероятно, уже имеет на вооружении ядерные ракеты.

«Для Ирана очень показателен и положителен пример Северной Кореи: заявляя о наличии у себя ядерного оружия, страна показывает, что трогать ее никому нельзя — ни США, ни соседям. Получается, что сам Запад подталкивает такие государства, как Иран, Северная Корея, к тому, чтобы прикладывать все усилия для создания ядерного оружия для обеспечения собственной безопасности. Такой эффект домино», — заметил военный эксперт.

Ранее в МИД России заявили, что нет никаких доказательств, указывающих на желание властей Ирана заняться разработкой ядерного оружия.