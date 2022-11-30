В России усомнились в намерении Ирана создать ядерное оружие

МИД России: нет никаких свидетельств, что Иран хочет заняться разработкой ядерного оружия

Нет никаких доказательств, указывающих на желание властей Ирана заняться разработкой ядерного оружия. С таким заявлением выступил директор департамента Министерства иностранных дел России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков, передает РИА Новости.

По его словам, Иран был и остается добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Ермаков напомнил, что заключение в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) помогло окончательно и бесповоротно снять все имевшиеся на тот момент у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вопросы к Тегерану. В связи с этим он выразил сомнения, что Тегеран планирует когда-либо пересмотреть свое участие в ДНЯО.

Представитель МИД РФ также заявил, что подобные домыслы по этому вопросу распространяют страны, которые либо сами владеют ядерным оружием, либо «охотно квартирует на своей территории иностранное ядерное оружие», будучи при этом неядерным по смыслу ДНЯО государством.

Ранее сообщалось, что Иран впервые решил увеличить обогащение урана на ядерном объекте в Фардо до 60 процентов в ответ на постановление Совета управляющих Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ).