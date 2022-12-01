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15:22, 1 декабря 2022Экономика

Регионы пожаловались на проблему с бюджетом из-за крепкого рубля

В Совете Федерации заявили о потерях российских регионов из-за антикризисной меры

Фото: Shutterstock

Антикризисная мера налогового законодательства об учете курсовых разниц, введенная в России в конце марта для поддержки экономики страны в условиях санкций, оказала негативный эффект на бюджеты регионов — с момента вступления меры в силу они недополучили миллиарды рублей. Возникнувшие жалобы обсуждались на заседании Совета Федерации страны, пишет РБК.

Положительная разница курсов возникает по валютным депозитам предприятия в результате ослабления рубля, по валютным обязательствам — в результате его укрепления. Согласно принятой норме, в 2022-2024 годах компании могут не учитывать положительную курсовую разницу по еще не погашенным кредитным обязательствам в валюте или валютным депозитам. Целью меры стало исключение влияния колебаний курса рубля на обязательства по уплате налога на прибыль.

Таким образом, предприятия с непогашенными обязательствами в валюте получили возможность не учитывать экономию на процентах в доходах, которая возникла из-за роста курса рубля, объяснила эксперт «Контур.Школы» Наталья Никитченко. «Как результат, прибыль меньше — налог меньше, а значит, страдает бюджет», — сказала она.

В результате за восемь месяцев действия меры бюджет Красноярского края недосчитался 37 миллиардов рублей, заявил сенатор Андрей Клишас. Также 40 миллиардов рублей недополучит бюджет Тюменской области, оценил сенатор от региона Павел Тараканов. Проблема является актуальной и для Омской области, а также других регионов, заявили в Совфеде.

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Спикер палаты Валентина Матвиенко подчеркнула, что для решения проблемы необходимо незамедлительно приостановить действие меры или дать возможность государству корректировать ситуацию в зависимости от курса рубля.

За период январь-сентябрь 2022 года объемы трансфертов регионам из федерального бюджета России выросли на 12 процентов, однако для каждого пятого региона Минфин объемы сократил. Самое большое снижение безвозмездных выплат отмечается для Калининградской области — на 36 процентов. Аналитики объясняют, что, вероятно, ситуация связана с сокращением поддержки производителей, использующих импортные комплектующие: негативных последствий от этих изменений для бюджета региона не ожидается.

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Мария Грушко
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