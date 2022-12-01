Эколог перечислила неперерабатываемые виды отходов

Эколог Леванова заявила о невозможности сдать на переработку искусственные елки и зеркала

Существуют отходы, переработать которые на данный момент невозможно. Это, к примеру, зажигалки, пластиковые трубочки, искусственные елки, зеркала и так далее. Единственный способ справиться с этой проблемой — избегать их использования или пытаться продлить жизнь некоторым предметам. Об этом «Ленте.ру» рассказала Аида Леванова, эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР».

«Есть вещи, которые сложно переработать и еще сложнее найти пункт их приема. Например, мягкая фольгированная упаковка, вроде упаковки от чипсов. А есть предметы, которые в принципе переработать невозможно, и их список может быть бесконечным. Пластиковые трубочки, зажигалки, термоусадочная пленка, чайные пакетики, ватные палочки, скотч, искусственные елки, файлики для документов, одноразовая посуда, в том числе бумажная, хрусталь, зеркала, салфетки, фотобумага, упаковочная бумага, палочки для суши и так далее», — перечислила эколог.

Простого ответа на вопрос, как решить эту проблему, по словам Левановой, не существует, но есть универсальный совет: пересмотреть свои привычки, ведь многое из списка можно чем-то заменить.

Чайные пакетики заменить заваркой, а пластиковый скотч на бумажный. Многие одноразовые вещи можно заменить на многоразовые: трубочки, ватные палочки, палочки для суши, стаканчики для напитков Аида Леванова эколог

Каким-то вещам, как заметила эколог, вполне можно продлить жизнь: файлики использовать повторно, ненужный хрусталь перепродавать, а из зеркал делать поделки.

«Есть и полезные вещи, которые нельзя сдать на переработку, — например, силикон. Это прекрасный, безопасный и долговечный материал, который, к сожалению у нас все еще не перерабатывают. Это не значит, что им не нужно пользоваться, это значит, что пользоваться им нужно бережно», — призвала Леванова.

Она назвала еще одну группу материалов, которую нельзя сдать на переработку, а разлагаться она будет практически целую вечность. Речь о смешанных видах пластика.

Они имеют маркировку "Other — 07" или и вовсе не имеют никаких обозначений. Предметы из такого материала лучше вовсе избегать, и не только из-за невозможности сдать их, но и потому что никто не может гарантировать вам их безопасность. В особенности это касается детских игрушек Аида Леванова эколог

Еще один проблемный вид пластика — это, по словам Левановой, ПВХ, маркируемый PVC — 03. Его также почти невозможно сдать на переработку. Это нестабильный материал, который легко начинает выделять токсины, если долго находится в воде, под солнечными лучами или при высокой температуре. Из ПВХ делают любые изделия, даже игрушки, например, мячи или кукол.

Ранее стало известно, что российский экологический оператор (РЭО) планирует потратить почти миллиард рублей на мусор. Компания решила вложить дополнительные 884 миллиона рублей в крупнейший в стране завод по переработке пластика. Об этом сообщается на сайте РЭО.