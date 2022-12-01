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09:57, 1 декабря 2022Силовые структуры

Следователь полиции подделала протокол допроса россиянина и получила срок

В Екатеринбурге следователя полиции осудили на три года за подделку протокола допроса

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге 35-летнюю начальницу отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела СУ УМВД России по городу осудили на три года за фальсификацию доказательств по уголовному делу. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Осужденной в течение двух лет запретили работать в правоохранительных органах, а после того, как ее ребенку исполнится 14 лет, отправят в колонию. Отмечается, что на время расследования и рассмотрения дела сотрудницу МВД отстранили от должности.

По данным надзорного ведомства, следователь полиции, расследуя дело о преступлениях против собственности и в сфере экономической деятельности, подделала протокол допроса свидетеля и указала его как одно из доказательств, направив дело на рассмотрение в суд.

Во время судебного заседания свидетель рассказал, что этих показаний он не давал. Это подтвердила почерковедческая экспертиза. При этом вину в содеянном следователь не признала, заявив, что свидетель этот протокол подписал.

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Елизавета Новикова
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