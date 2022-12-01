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12:32, 1 декабря 2022Экономика

Швейцария назвала сумму замороженных российских активов

Швейцария заморозила 7,5 миллиарда франков из активов россиян в стране

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Сумма замороженных активов россиян на счетах в швейцарских банках составляет по состоянию на 25 ноября 7,5 миллиарда франков (7,94 миллиарда долларов), сообщил Федеральный департамент экономики Швейцарии.

Также с 28 февраля этого года заблокировано 15 объектов недвижимости в шести кантонах страны.

Поясняется, что в стране насчитали объемы вкладов российских граждан, физических и юридических лиц из РФ, на сумму 46,1 миллиарда швейцарских франков, однако уточнили, что этот уровень не может быть приравнен к общей сумме средств российского происхождения, хранящихся в Швейцарии.

В октябре Берн отверг идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных российских активов.

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Антон Похиляк
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