Швейцария назвала сумму замороженных российских активов

Швейцария заморозила 7,5 миллиарда франков из активов россиян в стране

Сумма замороженных активов россиян на счетах в швейцарских банках составляет по состоянию на 25 ноября 7,5 миллиарда франков (7,94 миллиарда долларов), сообщил Федеральный департамент экономики Швейцарии.

Также с 28 февраля этого года заблокировано 15 объектов недвижимости в шести кантонах страны.

Поясняется, что в стране насчитали объемы вкладов российских граждан, физических и юридических лиц из РФ, на сумму 46,1 миллиарда швейцарских франков, однако уточнили, что этот уровень не может быть приравнен к общей сумме средств российского происхождения, хранящихся в Швейцарии.

В октябре Берн отверг идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных российских активов.

