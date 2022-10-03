Швейцария отвергла идею Зеленского о передаче Киеву замороженных активов России

Минэкономики Швейцарии отвергло идею Зеленского о передаче Киеву замороженных активов РФ

Берн отверг идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных российских активов. Об этом заявил пресс-секретарь минэкономики Швейцарии Фабиан Майенфиш, пишет РИА Новости.

«Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины», — подчеркнул он.

Ранее в ходе общения со швейцарским университетским сообществом и общественными деятелями украинский лидер призвал Швейцарию заблокировать российские активы и передать их Киеву. Он также попросил увеличить поддержку Украины.

19 сентября сообщалось, что Киев намерен добиться принятия Генеральной Ассамблеей резолюции о формировании «международного компенсационного механизма», позволяющего использовать замороженные российские активы как компенсацию Украине за проведение спецоперации.