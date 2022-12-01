Тело россиянина обнаружили в городском автобусе

В Нижнем Тагиле в салоне городского автобуса обнаружили тело мужчины

В Нижнем Тагиле обнаружили тело мужчины в салоне городского автобуса № 57. Об этом пишет e1.ru.

Инцидент произошел утром 30 ноября. Автобус подъехал к конечной остановке возле железнодорожного вокзала. Из салона вышли все пассажиры, кроме пожилого россиянина.

Оказалось, что погибший — 83-летний житель микрорайона «Вагонка». «Его внезапная смерть не имеет отношения к проявлениям криминала», — рассказал начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

По факту случившегося Следственный комитет начал проверку. Тело мужчины отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. По предварительным данным, к летальному исходу могли привести проблемы со здоровьем.

Ранее стало известно, что в Волгограде в автомобиле заживо сгорел трехлетний ребенок.