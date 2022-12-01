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13:48, 1 декабря 2022Силовые структуры

Члены ОПГ под видом силовиков проникли в дом к российскому бизнесмену

Под Архангельском члены ОПГ под видом силовиков проникли в дом бизнесмена и убили его жену

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Архангельской области члены ОПГ предстанут перед судом за разбойное нападение на предпринимателя и убийство его жены. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре прошлого года подельники из Московской и Саратовской областей решили напасть на бизнесмена, который, по их сведениям, хранил крупную сумму денег у себя дома в деревне Кузьминская. В декабре сообщники выехали из Подмосковья на машинах, оформленных на подставных лиц. При этом они были одеты в формы сотрудников различных правоохранительных органов.

18 декабря они подъехали к дому потенциальной жертвы, нейтрализовали сторожевых собак, разбили стеклянную входную дверь и под видом силовиков проникли в дом предпринимателя, который отмечал день рождения. Ворвавшись внутрь, преступники, угрожая оружием, приказали всем лечь на пол якобы из-за того, что в доме проводится спецоперация. Однако находившиеся в доме мужчины оказали незваным гостям сопротивление, между ними завязалась борьба. Один из нападавших, желая помешать хозяину дома и его защитникам, произвел не менее шести выстрелов. При этом два из них попали в жену бизнесмена — спустя время она скончалась на месте преступления от полученных ранений.

Нападавшие из-за активного сопротивления не смогли завладеть имуществом и сбежали. Двое из них были задержаны полицейскими и бойцами СОБР по горячим следам, еще одного соучастника задержали позже. Их поместили в СИЗО. Еще двое фигурантов сейчас находятся в розыске.

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Елизавета Новикова
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