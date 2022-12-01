Россиянин пришел на прием в больницу и украл дрель для трепанации черепа

В Уфе ранее судимый мужчина пришел на прием в больницу и украл дрель для трепанации черепа

В Уфе полицейские по горячим следам раскрыли кражу медицинского оборудования в Демской городской больнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

23 ноября в медучреждение пришел мужчина для прохождения компьютерной томографии. После процедуры он увидел открытый кабинет и забрал оттуда медицинские инструменты, предназначенные для дробления костной ткани и две мини-дрели общей стоимостью 200 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу медики вызвали правоохранителей. В кратчайшие сроки полицейские установили и задержали вора, им оказался ранее судимый 57-летний житель Уфы. Он намеревался сдать в комиссионный магазин похищенные инструменты.

Против него возбуждено уголовное дело о краже.

«Многофункциональная медицинская мини-дрель предназначена для хирургических манипуляций, связанных с трепанацией черепа, инструмент крайне необходим в ежедневной работе медиков. Вот представьте себе привезут нам больного, и мы должны оперативно оказать ему квалифицированную помощь, а инструмента нет», — пояснил заместитель главного врача Демской горбольницы Уфы Азат Мурзанов. Он поблагодарил полицейских за оперативно раскрытую кражу и возвращение оборудования.