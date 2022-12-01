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18:20, 1 декабря 2022Бывший СССР

Подавшего в отставку министра инфраструктуры Украины назначили вице-премьером

Подавшего в отставку министра инфраструктуры Украины Кубракова назначили вице-премьером
Александр Кубраков

Александр Кубраков. Фото: Pavlo_bagmut / ukrinform / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Подавший в отставку министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков был назначен вице-премьером страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, передает ТАСС.

Для назначения Кубракова на новую должность парламент сначала проголосовал за его отставку. «За увольнение с должности министра инфраструктуры Украины [проголосовали] 242 депутата», — сообщил Железняк.

Назначение экс-министра инфраструктуры на должность вице-премьера по восстановлению Украины поддержали 263 депутата. На новом посту Кубраков возглавит два объединенных ведомства – министерство инфраструктуры, а также регионального развития.

30 ноября бывший министр инфраструктуры назвал свое заявление об отставке техническим. Таким образом Кубраков фактически подтвердил планы украинских властей назначить его вице-премьером. Он добавил, что останется членом кабинета министров Украины.

Кубраков возглавлял министерство инфраструктуры Украины с 20 мая 2021 года.

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Кристина Есикова
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