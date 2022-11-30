Министр инфраструктуры Украины объяснил свою отставку
Подавший в отставку министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал свое заявление техническим. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Рада».
Таким образом министр фактически подтвердил планы властей назначить его вице-премьером. По словам Кубракова, заявление об увольнении является формальностью, он продолжит работать в правительстве.
«Это исключительно техническое. [Заявление об увольнении] ничего не означает. Работаем как работали, все нормально», — заверил он.
Он также добавил, что останется членом кабинета министров Украины.
О том, что министр инфраструктуры Украины подал в отставку, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. В то же время украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что Кубраков займет должность вице-премьера страны.
Кубраков возглавлял министерство инфраструктуры Украины с 20 мая 2021 года.