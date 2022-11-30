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22:35, 30 ноября 2022Бывший СССР

Министр инфраструктуры Украины объяснил свою отставку

Министр инфраструктуры Украины Кубраков назвал заявление о своей отставке техническим

Фото: Yuliia Ovsiannikova / Keystone Press Agency / Global Look Press

Подавший в отставку министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал свое заявление техническим. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Рада».

Таким образом министр фактически подтвердил планы властей назначить его вице-премьером. По словам Кубракова, заявление об увольнении является формальностью, он продолжит работать в правительстве.

«Это исключительно техническое. [Заявление об увольнении] ничего не означает. Работаем как работали, все нормально», — заверил он.

Он также добавил, что останется членом кабинета министров Украины.

О том, что министр инфраструктуры Украины подал в отставку, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. В то же время украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что Кубраков займет должность вице-премьера страны.

Кубраков возглавлял министерство инфраструктуры Украины с 20 мая 2021 года.

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Марина Совина
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