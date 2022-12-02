В Кремле оценили возможность встречи Эрдогана и Асада в России

Песков заявил, что возможность организовать встречу Эрдогана и Асада в России есть

Возможно, в России действительно будет организована встреча президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана, однако пока у Кремля «нет конкретики» по этому вопросу. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитату приводит РИА Новости.

«Конечно, российская сторона готова всячески этому способствовать», — подчеркнул пресс-секретарь. Песков также напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил, что выступает за налаживание мира и стабильности в сирийском регионе, он приветствовал контакты Эрдогана и Асада.

Слухи о возможной встрече политиков прозвучали в начале этой недели. Однако представитель Эрдогана Ибрагим Калын отметил, что она вряд ли состоится до предстоящих в июне 2023 года в Турции президентских выборов.