Венгрия собралась добиться исключения из санкций российского атома и газа

Премьер Венгрии Орбан: Будапешт попросит исключения из санкций российского атома и газа

В эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские власти намерены добавить в новые пакеты санкций ограничения против российской атомной энергии и газа — Будапешт будет добиваться исключения из этих мер.

По словам Орбана, новые ограничения будут иметь «трагические последствия» для Венгрии. Премьер страны подчеркнул, что за девятым пакетом санкций последуют десятый и одиннадцатый, и Будапешту придется постоянно бороться ради защиты своих национальных интересов.

Ранее венгерские власти добились исключения из потолка цен на российскую нефть — он не будет распространяться на трубопроводную нефть (Венгрия не имеет выхода к морю и не может принимать морские поставки). Еще тогда глава МИД страны Петер Сийярто заявлял, что Будапешту пообещали не вводить санкции против российской атомной энергетики, в частности, строящихся реакторов на атомной электростанции (АЭС) в венгерском Пакше.

В конце октября Орбан заявил, что на саммите ЕС в Брюсселе договорился о том, что любые возможные ограничения цен на газ не затронут долгосрочные контракты Венгрии на поставки газа, в частности 15-летний договор с российским «Газпромом».