Россиянка умерла во время поездки в автобусе

В Нижневартовске женщина зашла в автобус и умерла во время поездки

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) женщина зашла в автобус и умерла во время поездки. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

По сведениям издания, россиянка почувствовала себя плохо. Другие пассажиры вызвали ей бригаду скорой помощи. Однако женщина скончалась до приезда медиков.

В пресс-службе мэрии Нижневартовска факт смерти пассажирки подтвердили, но уточнили, что не знают подробностей происшествия. «На место происшествия — автобусную остановку возле спорткомплекса "Олимпия" — прибыли скорая помощь и сотрудники полиции», — разъяснили в пресс-службе.

В региональном УМВД России ситуацию пока никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле Свердловской области пенсионера нашли мертвым в маршрутке. Смерть россиянина не носила криминального характера.