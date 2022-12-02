Грабители заставили москвича отдать ключ к биткоинам на сотни миллионов рублей

В Москве грабители выкрали мужчину и заставили отдать ключ к биткоинам на 261 млн рублей

В Москве злоумышленники похитили мужчину и заставили его сообщить ключ от цифрового кошелька, на котором хранились биткоины на сотни миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Жертва грабителей обратилась в полицию 2 декабря. По словам пострадавшего, за день до этого неизвестные подъехали к нему на машине. Затем они выбежали из автомобиля, надели ему на голову мешок и увезли в Подмосковье.

После этого преступники отобрали у мужчины телефон, на котором якобы было установлено приложение с доступом к кошельку с криптовалютой. На нем, по словам потерпевшего, хранилось около 250 биткоинов (более 261 миллиона рублей).

«Злоумышленники заставили мужчину сообщить пароль к этому кошельку», — заявил источник агентства. После этого пострадавшего высадили возле деревни в Красногорске, а налетчики уехали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о разбое, сообщил источник агентства. При этом он не уточнил, вывели ли злоумышленники средства со счета пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили брачного афериста, который выманил у трех россиянок более 23 миллионов рублей. Суд приговорил его к пяти годам колонии.