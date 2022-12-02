Китай обвинил США в неизбирательном применении силы

МИД КНР обвинил США в неизбирательном применении силы и дипломатии принуждения

США неизбирательно используют силу и демонстрируют классические примеры дипломатии принуждения. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, пишет РИА Новости.

Дипломат обвинил США в создании хаоса по всему миру. Он упрекнул Вашингтон за использование угроз, политической, экономической и технологической изоляции для достижения собственных целей.

Чжао обратил внимание на то, что Соединенные Штаты не раз прибегали к распространению дезинформации. Он напомнил об использовании американскими властями стирального порошка и «Белых касок», чтобы развязать войны в Ираке и Сирии.

«Именно США создают хаос во всем мире путем неизбирательного применения силы (…). Военные самолеты и корабли США постоянно появляются во всех частях мира для бряцания оружием. Кто в конечном счете подрывает международную и региональную безопасность и стабильность? Правда очевидна с первого взгляда», — заключил он.

Представитель китайского МИД призвал американскую сторону прекратить нападки на Китай и прокладывать правильный путь для сосуществования КНР и США как крупных держав.

Ранее в США оценили возможное расширение ядерного арсенала Китая. Согласно докладу Пентагона о военной мощи КНР, Пекин может развернуть 1,5 тысячи ядерных боеголовок к 2035 году.