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13:30, 2 декабря 2022Мир

Китай обвинил США в неизбирательном применении силы

МИД КНР обвинил США в неизбирательном применении силы и дипломатии принуждения
Министерство иностранных дел Китая

Министерство иностранных дел Китая. Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

США неизбирательно используют силу и демонстрируют классические примеры дипломатии принуждения. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, пишет РИА Новости.

Дипломат обвинил США в создании хаоса по всему миру. Он упрекнул Вашингтон за использование угроз, политической, экономической и технологической изоляции для достижения собственных целей.

Чжао обратил внимание на то, что Соединенные Штаты не раз прибегали к распространению дезинформации. Он напомнил об использовании американскими властями стирального порошка и «Белых касок», чтобы развязать войны в Ираке и Сирии.

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«Именно США создают хаос во всем мире путем неизбирательного применения силы (…). Военные самолеты и корабли США постоянно появляются во всех частях мира для бряцания оружием. Кто в конечном счете подрывает международную и региональную безопасность и стабильность? Правда очевидна с первого взгляда», — заключил он.

Представитель китайского МИД призвал американскую сторону прекратить нападки на Китай и прокладывать правильный путь для сосуществования КНР и США как крупных держав.

Ранее в США оценили возможное расширение ядерного арсенала Китая. Согласно докладу Пентагона о военной мощи КНР, Пекин может развернуть 1,5 тысячи ядерных боеголовок к 2035 году.

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Анжелика Бережная
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