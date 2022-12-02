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02:00, 2 декабря 2022Из жизни

Мать использовала замурованное в бетон тело дочери в качестве тумбочки

В Аргентине мать замуровала тело дочери в бетон и использовала его в качестве тумбочки

Фото: Jam Press / Mirror

27-летняя Ванеса Алехандра Мансилья из города Буэнос-Айрес, Аргентина, замуровала умершую дочь Милагрос в бетон и использовала ее в качестве прикроватной тумбочки. Об этом сообщает The Mirror.

24 октября отец пятилетней Милагрос заявил о ее пропаже. Сотрудники полиции начали поиски девочки и спустя четыре дня обнаружили ее тело в деревянном ящике с бетоном в доме матери.

Мансилья уверяет, что не убивала дочь. По ее словам, однажды она проснулась, нашла девочку мертвой и очень испугалась. Женщина не знала, что делать, и в итоге решила спрятать тело. Для этого она поместила его в деревянный ящик, застеленный нейлоном, после чего залила его бетоном и поставила возле кровати.

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Друзья и родственники Мансильи утверждают, что мать уделяла все свое внимание двум другим детям, а Милагрос часто оставляла одну в антисанитарных условиях. «Это была маленькая девочка, которая родилась недоношенной и имела множество заболеваний», — говорят в полиции.

Двое оставшихся детей Мансильи были переданы бабушке по материнской линии. Женщина находится под стражей, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что беременная жительница Индии по имени Шилпи заперла свою падчерицу Радхику в ящике. Девочке пришлось провести в закрытом пространстве более шести часов.

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Алиса Удовик
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