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20:53, 30 ноября 2022Из жизни

Беременная мачеха заперла падчерицу в ящике

The Times of India: в Индии беременная мачеха заперла падчерицу в ящике на шесть часов

Фото: Florin Hatmanu / Unsplash

Беременная жительница индийского штата Уттар-Прадеш по имени Шилпи заперла свою падчерицу Радхику в ящике. Об этом сообщает The Times of India.

В воскресенье, 27 ноября, 40-летняя мачеха девятилетней Радхики обратилась в полицию и заявила, что та не вернулась домой из магазина. Девочка была объявлена в розыск. «Когда мы просмотрели записи камер видеонаблюдения, то увидели, что Радхика вернулась домой. Это вызвало у нас подозрения», — рассказывает сотрудник полиции.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали дом девочки и спустя полтора часа нашли ее в ящике. Радхика была без сознания. Ребенка срочно доставили в больницу. Когда девочка пришла в себя, то рассказала, что в ящике ее закрыла Шилпи. Ей пришлось провести в закрытом пространстве более шести часов.

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Мачехе было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Отмечается, что Шилпи находится на пятом месяце беременности и пока остается на свободе. «Мы пытаемся выяснить причину преступления. Расследование продолжается», — говорят в полиции.

Ранее сообщалось, что Сара и Джонатан Старр из США заставили девятилетнего сына жить в вольере для собак. Сотрудники правоохранительных обнаружили ребенка в клетке без обуви, в одной футболке и джинсах.

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Алиса Удовик
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