ЕС выделит миллион евро саперам ОБСЕ на Украине

Боррель заявил, что ЕС выделит ОБСЕ 1,2 миллиона евро для разминирования Украины

В рамках скоординированных усилий по разминированию Украины власти Евросоюза (ЕС) приняли решение выделить 1,2 миллиона евро саперам из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), работающим на украинской территории. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

«Структуры ОБСЕ продолжают свою деятельность по обеспечению стабильности в таких мрачных [для мира] условиях. ЕС не отказывается от своей неизменной поддержки организации, поэтому мы выделим 1,2 миллиона евро на деятельность ОБСЕ по разминированию на Украине», — говорится в его сообщении.

Ранее экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли заявил, что если западная помощь Киеву заключается только в деньгах, то новый «план Маршалла» не сработает. По его мнению, чтобы добиться успеха в восстановлении Украины прежде всего необходимо начать масштабные скоординированные усилия по разминированию страны.