Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:29, 2 декабря 2022Мир

ЕС выделит миллион евро саперам ОБСЕ на Украине

Боррель заявил, что ЕС выделит ОБСЕ 1,2 миллиона евро для разминирования Украины

Фото: Nacho Doce / Reuters

В рамках скоординированных усилий по разминированию Украины власти Евросоюза (ЕС) приняли решение выделить 1,2 миллиона евро саперам из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), работающим на украинской территории. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

«Структуры ОБСЕ продолжают свою деятельность по обеспечению стабильности в таких мрачных [для мира] условиях. ЕС не отказывается от своей неизменной поддержки организации, поэтому мы выделим 1,2 миллиона евро на деятельность ОБСЕ по разминированию на Украине», — говорится в его сообщении.

Ранее экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли заявил, что если западная помощь Киеву заключается только в деньгах, то новый «план Маршалла» не сработает. По его мнению, чтобы добиться успеха в восстановлении Украины прежде всего необходимо начать масштабные скоординированные усилия по разминированию страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли удар по ВСУ в Запорожье
Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах за границу
Крупнейшая в мире компания по производству удобрений предупредила о дефиците
Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ российского поселка
В Германии не смогли найти деньги для закупки боеприпасов бундесверу
В российском регионе потерпел крушение истребитель МиГ-31
Военкоры сообщили об ударах ЧВК «Вагнер» по позициям ВСУ в Часовом Яру
На юге Москвы загорелось пришвартованное судно
Россиянам пообещали не повышать цены на деликатесы к новогоднему столу
США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тысячи спутников Starlink
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.