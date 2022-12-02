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11:07, 2 декабря 2022Путешествия

В России призвали усилить контроль в самолетах из-за вспышки опасного вируса

Роспотребнадзор призвал авиакомпании ужесточить контроль в самолетах из-за вспышки Эболы

Фото: Shutterstock

Роспотребнадзор призвал российские авиакомпании ужесточить санитарно-карантинный контроль в пассажирских самолетах из-за недавней вспышки вирусной геморрагической лихорадки Эбола в Уганде. Об этом со ссылкой на ведомство пишут «Известия».

По данным издания, в конце ноября Роспотребнадзор направил перевозчикам в России подробные инструкции на случай обнаружения пассажиров с подозрением на это опасное заболевание. Компании также получили перечень дополнительных мер, которые необходимо было выполнить к 1 декабря для минимизации рисков завоза и распространения инфекции.

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Представители ведомства подтвердили, что действующие противоэпидемические меры были усилены, поскольку лихорадка Эбола, по всей видимости, вышла за территорию обычного распространения. Предполагаемый случай заболевания уже обнаружили в Великобритании. У пациента, прибывшего из Африки, развились симптомы, не исключающие заражения этим вирусом.

Ранее в октябре в Роспотребнадзоре решили отменить сдачу ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию для непривитых россиян, прибывающих из-за границы. При этом ранее все приезжающие из-за рубежа граждане России, не прошедшие вакцинацию в течение последних 12 месяцев, были обязаны сдать анализы на COVID-19.

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Фариза Бацазова
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