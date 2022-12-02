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00:25, 3 декабря 2022Мир

Госдеп предрек экономике России «стабильное и мрачное» положение

Госдеп: США ожидают, что ситуация в экономике России будет «стабильной и мрачной»

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Главный экономист Госдепа Соединенных Штатов Эмили Бланшард предрекла российской экономике «стабильное и мрачное» положение. Ее слова приводит РИА Новости.

«Прогнозы того, что произойдет в будущем, остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — указала Бланшард. Она также предположила, что к 2030 году экономика России будет как минимум на 20 процентов меньше, чем была бы, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине. Такие прогнозы, добавила экономист, являются самыми оптимистичными.

Она отметила, что рост экономики в обозримом будущем будет зависеть, в частности, от изменений глобального спроса на нефть. Еще одним фактором, по мнению Бланшард, будут служить прикладываемые Россией усилия по уменьшению негативных последствий для экономики в рамках фискальной и монетарной политики.

Ранее были перечислены риски для экономики России в наступающем году. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) посчитали, что возможная опасность будет заключаться, в том числе, в углублении экономического спада в стране и снижении экспортных доходов.

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Варвара Кузьмина
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