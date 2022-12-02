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12:12, 2 декабря 2022Силовые структуры

Сбросившего 11-летнего сына с балкона и избившего жену россиянина осудят

В Екатеринбурге осудят мужчину, избившего жену и выбросившего сына с балкона второго этажа

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело 42-летнего местного жителя с судимостью о покушении на убийство 11-летнего сына и жены: россиянин выбросил ребенка с балкона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в ночь на 18 июня. Между родителями подростка возникла ссора в общежитии на Дагестанской улице, в ходе которой фигурант начал избивать супругу. Мальчик решил заступиться за мать, тогда женщина смогла выбежать из комнаты и позвать на помощь.

Несовершеннолетний рассказал, что схватился за нож и нанес отцу удар в живот, после чего убежал на балкон, где догнавший родитель пнул его, и мальчик упал вниз со второго этажа. Подростка госпитализировали с сотрясением мозга, переломами левой руки и ноги, а также шести позвонков.

Мужчина был задержан полицейскими на месте происшествия. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков, сбыт имущества и угрозы убийством. Кроме того, россиянин неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, уточнил «Ленте.ру» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Екатерина Власова
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