Российский телеканал показал архивное видео с популярной порноактрисой

Омский телеканал показал сюжет с порнозвездой Эльфи в качестве журналистки

«Первый городской телеканал» Омска показал архивный сюжет, в котором в качестве журналистки выступила популярная российская порнозвезда Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова). Фрагмент из репортажа был опубликован на странице канала во «ВКонтакте».

Сюжет был посвящен конкурсу, проходившему в Омском авиационном колледже. «На базе авиационного колледжа сделали инсценировку больничной палаты. Именно здесь шесть участников поборются за звание лучшего работника по медицинскому и социальному уходу», — рассказала в видео Эльфи.

Отмечается, что репортаж был снят в декабре 2017 года. Будущая порноактриса в нем представлена корреспондентом телеканала.

В марте стало известно, что Эльфи с рядом других российских порноактрис получила награды Pornhub Awards. В частности, ее признали самой популярной исполнительницей по выбору женщин.

Помимо того, ранее Эльфи завоевала звание «Лучшая звезда независимых видео» в рамках премии AVN Awards, также известной как «Порно-Оскар».