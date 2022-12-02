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13:34, 2 декабря 2022Россия

Минобороны рассказало о поражении трех групп ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России сообщило о поражении трех групп ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

На краснолиманском направлении российские войска нанесли поражение трем ротным тактическим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Чернопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, в результате огневого поражения подразделения украинских войск были рассеяны и отброшены на исходные позиции.

Потери ВСУ за минувшие сутки на данном направлении составили более 100 бойцов убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, 11 военнослужащих сдались в плен, добавили в Минобороны России.

Ранее в ведомстве рассказали, что на купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад пытались прорвать оборону российских войск возле Кисловки Харьковской области и Куземовки Луганской народной республики (ЛНР).

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Сергей Истомин
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