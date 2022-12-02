Российские войска подавили две позиции РСЗО «Град» в Харьковской области

Минобороны заявило, что ВС России подавили две позиции РСЗО «Град» в Харьковской области

Российские войска подавили две огневые позиции реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в Харьковской области. Об этом в пятницу, 2 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что позиции располагались в районах населенных пунктов Жовтневое и Михайловка.

«В ходе контрбатарейной борьбы нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы», — добавили в министерстве.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, произведенные в США в Донецкой народной республике (ДНР).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.