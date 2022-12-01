Минобороны заявило об уничтожении американских станций AN/TPQ-37 в ДНР

МО РФ заявило об уничтожении двух радиолокационных станций AN/TPQ-37 из США в ДНР

Российские войска за сутки уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, произведенные в США, в районах сел Кривая Лука и Марково Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, ВС РФ уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожье.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три беспилотника противника в ЛНР и ДНР, уточнили в Минобороны. Российским военным удалось перехватить восемь реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской области.

Ранее российское ведомство отчиталось об уничтожении американской радиолокационной станции AN/TPQ-37 в донецкой Николаевке.

До этого Минобороны рассказало о нанесении ударов по восьми пунктам управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР. Кроме того, российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Курдюмовка ДНР.