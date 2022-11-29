Минобороны отчиталось об уничтожении американской станции AN/TPQ-37 в ДНР

Минобороны заявило об уничтожении американской радиолокационной станции AN/TPQ-37 в ДНР

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, которая производится в США. Об этом во вторник, 29 ноября, журналистам заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отчитались, что американская станция находилась в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики (ДНР). Удар по AN/TPQ-37 и другим объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен со стороны оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и ракетных войск России.

Ранее Минобороны сообщило о нанесении ударов по восьми пунктам управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР. Кроме того, российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Курдюмовка ДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.