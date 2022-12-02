Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:37, 2 декабря 2022Забота о себе

Врач подсказал неожиданный способ справиться с зудом кожи головы

Терапевт Скурр: избавиться от зуда кожи головы поможет смена шампуня на бессульфатный

Фото: Christin Klose / Globallookpress.com

Избавиться от постоянного зуда кожи головы поможет смена шампуня на бессульфатный, считает врач-терапевт Мартин Скурр. Неожиданный способ справиться с неприятной проблемой он подсказал, отвечая на вопрос читателя в своей колонке Daily Mail.

Житель Корнуолла, Великобритания, Энтони Бонд написал врачу письмо, в котором пожаловался на многолетний зуд кожи головы. Мужчина сообщил, что перепробовал различные шампуни, в том числе и лечебные, использует дважды в неделю лекарственное средство против себорейного дерматита. Когда зуд становится очень сильным, он применяет гель «Синалар» (Synalar). Однако решить проблему никак не удается.

Материалы по теме:
Вставай, кудрявая! Научные разработки помогут сохранить волосы здоровыми
Вставай, кудрявая!Научные разработки помогут сохранить волосы здоровыми
31 мая 2017
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

В ответ на сообщение Скурр заявил, что подозревает, что причиной постоянного зуда может быть чувствительность кожи головы к соединениям серы, присутствующим в большинстве шампуней. В составе эти ингредиенты обычно указаны как сульфиды, сульфаты или их аналоги. Они присутствуют в большинстве шампуней, в том числе и в лечебных, отметил врач.

«Сульфаты входят в состав шампуня, поскольку являются высокоэффективными моющими средствами, помогающими очистить волосы и кожу головы от жира. Однако у некоторых людей они могут вызвать чрезмерную сухость и раздражение кожи, что и приводит к зуду», — объяснил Скурр.

Терапевт рекомендовал Бонду сменить привычный шампунь на бессульфатный и продолжать обрабатывать кожу головы прописанными лечащим врачом средствами против себорейного дерматита — они содержат кортикостероиды, благодаря которым уйдет остаточное воспаление. Ранее эти препараты были неэффективны, поскольку их действие нейтрализовалось шампунями с соединениями серы в составе.

В конце ноября дерматовенеролог Наталия Жовтан раскритиковала популярный в социальной сети TikTok способ борьбы с акне с помощью шампуня от перхоти. По ее словам, подобные средства не предназначены для кожи лица и могут вызвать обострение кожного заболевания, несмотря на наличие в них эффективного в борьбе с прыщами цинка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
ВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции в Запорожской области
Описано возможное будущее Сноудена в России
Озвучено долгосрочное влияние загрязненного воздуха на здоровье взрослых
Правозащитник назвал способы защититься от домашнего насилия
На Украине ввели санкции против священника
В Испании во второй раз оцепили посольство Украины
Шлеменко рассказал о планах начать политическую карьеру
Имидж-консультант перечислила лучшие варианты наряда для корпоратива
Блогерша покопалась в мусоре из магазина люксового бренда и удивилась находке
ВСУ обстреляли российское село
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.