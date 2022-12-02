Кадыров показал переданную в зону СВО чеченским бойцам технику

Глава Чечни Кадыров показал переданную в зону СВО бойцам технику

Бойцам из Чечни в зону специальной военной операции (СВО) передано пять бронемобилей повышенной проходимости. Соответствующее видео опубликовал глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, это надежный транспорт, который «послужит личному составу подразделения верой и правдой».

При обнаружении вражеской бронетехники бойцы применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР), добавил Кадыров.

Ранее глава Чечни Кадыров опубликовал видео зачистки населенного пункта в зоне проведения специальной военной операции. На показанных кадрах видно, как вооруженные бойцы чеченского подразделения на бронированной технике приезжают в населенный пункт и приступают к обследованию жилых помещений. Если в здании никого не оказывалось, бойцы рапортовали «чисто».