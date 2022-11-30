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19:03, 30 ноября 2022Россия

Кадыров показал видео зачистки населенного пункта в зоне спецоперации

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео зачистки населенного пункта в зоне проведения СВО

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео зачистки населенного пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры он разместил в своем Telegram-канале.

На показанных кадрах видно, как вооруженные бойцы чеченского подразделения на бронированной технике приезжают в населенный пункт и приступают к обследованию жилых помещений. В случае обнаружения в зданиях людей, они выводят их из домов — так на видео из дома был выведен молодой мужчина, которому приказали встать лицом к забору с руками за головой. Если в здании никого не оказывалось, бойцы рапортовали «чисто».

«После того как враг оттеснен из очередного населенного пункта, в дело вступает подразделение зачистки. Им предстоит тщательно проверить каждый метр ответственной территории на наличие диверсионных групп, вражеских разведчиков и многого другого», — подписал видео Кадыров.

Он заявил, что бойцы действуют предельно аккуратно и стараются избегать ненужных выстрелов. Также Кадыров отчитался об итогах таких зачисток: «После скрупулезного досмотра подозрительного объекта бойцы нередко находят схроны с оружием и боеприпасами, в том числе и крупнокалиберными».

Ранее сообщалось ,что Вооруженные силы России взяли под полный контроль поселок городского типа Андреевка в Донецкой народной республике.

Марк Леонов
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