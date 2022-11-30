Минобороны России объявило о взятии под контроль Андреевки в ДНР
Минобороны заявило, что ВС России взяли под контроль поселок Андреевка в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под полный контроль поселок городского типа Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявило Министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.
По сообщению Минобороны, контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активному наступлению.
«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль Курдюмовку. Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.