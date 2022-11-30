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17:16, 30 ноября 2022Россия

Минобороны России объявило о взятии под контроль Андреевки в ДНР

Минобороны заявило, что ВС России взяли под контроль поселок Андреевка в ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под полный контроль поселок городского типа Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявило Министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По сообщению Минобороны, контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активному наступлению.

«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль Курдюмовку. Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

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Марк Леонов
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