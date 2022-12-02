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14:18, 2 декабря 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 2 декабря

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на 2 декабря. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

За минувшие сутки Украина пыталась наступать на трех направлениях — южно-донецком, купянском и в направлении Червонопоповки в ЛНР. При атаке на последнем направлении Киев потерял более 100 военнослужащих, подразделения украинских войск были рассеяны. В ДНР удалось сбить два украинских самолета — МиГ-29 и Су-25. На краснолиманском направлении 11 военнослужащих сдались в плен, сообщили в Минобороны и добавили, что при взятии под контроль Курдюмовки в ДНР были уничтожены более 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 БПЛА, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин. Помимо этого, ликвидированы 7437 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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