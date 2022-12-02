Украинскую организацию «Маньяки. Культ убийств» потребовали запретить в России

Генпрокурор России просит ВС запретить украинскую организацию «Маньяки. Культ убийств»

Генпрокурор России Игорь Краснов подал в Верховный суд страны иск о признании террористической организации «Маньяки. Культ Убийств» («МКУ»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В иске указано, что движение создано на Украине и основано на нацистской идеологии. В интернете движение связывают с культом насилия и страха. Его участники совершают преступления экстремистской и террористической направленности, отмечает генпрокурор.

Исходя из этих данных он просит запретить деятельность движения в России, так как «МКУ» представляет угрозу безопасности общества и государства.

9 августа Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в 50 регионах России с 2021 года правоохранители задержали 150 членов украинской неонацистской группировки, которая через интернет вовлекает подростков в противоправную деятельность и распространяет в России деструктивную идеологию.