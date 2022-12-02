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22:52, 2 декабря 2022Мир

США включили «группу Вагнера» в перечень вызывающих озабоченность организаций

США включили ЧВК «Вагнер» в список вызывающих озабоченность организаций за работу в ЦАР

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Госдепартамент Соединенных Штатов заявил о включении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в перечень организаций, вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод в связи с их деятельностью в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, в данный список были внесены нигерийская экстремистская группировка Боко Харам, группировка Хуситов, запрещенная в России международная террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», а также ряд подразделений «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и движение Талибан (запрещенная в РФ террористическая организация).

Отмечается, что, в соответствии с решением Госдепартамента, в число стран, вызывающих озабоченность по вопросу соблюдения закона Соединенных Штатов о защите свободы вероисповедания, вошли Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея и Россия.

Ранее стало известно, что Конгресс США внес законопроект, обязывающий Госдепартамент признать ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией. Сообщается, что аналогичную процедуру намерены рассмотреть и в Палате представителей Соединенных Штатов.

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Варвара Кузьмина
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