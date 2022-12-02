Лолита показала лицо без макияжа и фильтров со словами «какая есть»

Российская певица Лолита Милявская показала крупным планом лицо без макияжа

Российская певица Лолита Милявская записала видео, в котором показала лицо крупным планом без макияжа и фильтров. Соответствующий пост появился в ее личном Telegram-канале.

«Я начну без фильтра — какая есть», — сказала 59-летняя артистка на первых кадрах ролика. Затем Лолита сообщила поклонникам, что заболела ОРВИ из-за низкой температуры воздуха в концертных залах. По ее словам, во время ее выступлений некоторые зрители, спасаясь от холода, сидели на своих местах в верхней одежде.

Певица появилась перед камерой в пижаме бледно-голубого цвета и с золотыми подвесками на шее. При этом видно, что на ее лице полностью отсутствует косметика. Кроме того, звезда отказалась от укладки волос.

В ноябре Лолита Милявская снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. После проведенного концерта знаменитость записала ролик, в котором предстала перед подписчиками в расстегнутой рубашке белого цвета. На кадрах видно, что поп-исполнительница надела ее на голое тело.