Лолита снялась в рубашке на голое тело и порадовала фанатов

Российская певица Лолита Милявская снялась в рубашке на голое тело и порадовала фанатов

Российская певица Лолита Милявская снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Так, после проведенного концерта знаменитость записала ролик, в котором она предстала перед подписчиками в расстегнутой рубашке белого цвета. На кадре видно, что поп-исполнительница надела ее на голое тело. «Как бы я не уставала после концертов, как я не ныла, что приеду домой и у меня еще стирка концертных вещей», — рассказала она.

Поклонники восхитились внешним видом Милявской и начали писать восторженные комментарии, ответив, что она выглядит отлично. «Какая вы настоящая», «Красотка!», «Ну, какая прекрасная женщина!», «59? Я думала, вам намного меньше. Круто выглядите», «Вы неповторимая, Лолита», — высказывались они.

Ранее Милявская показала естественную внешность в честь дня рождения.