Российская блогерша отдохнула в Малайзии и назвала страну «отсталой»

Блогерша «Яндекс.Дзен» Ершова побывала в Малайзии и пожаловалась на ее «отсталость»

Российская блогерша и путешественница Марина Ершова рассказала, куда лучше отправиться на отдых — в Малайзию или Таиланд. Своим мнением девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Побывавшая в обеих азиатских странах россиянка сообщила, что на тайских курортах все сделано для туристов и их комфортного пребывания. «В Таиланде больше развлечений, лучше массаж, супермаркеты, и новогоднее настроение вы прочувствуете в Таиланде даже лучше, чем в России», — отметила автор публикации.

В свою очередь, Малайзию путешественница назвала «отсталой» страной. Она пожаловалась, что в местных магазинах практически нет выбора, а цены при этом очень высокие. «Вот эти мелочи тоже очень важны и, если сравнивать, то, как по мне, Малайзия какая-то отсталая», — пояснила Ершова.

Более того, по словам путешественницы, в Таиланде вкусная уличная еда и огромное разнообразие морепродуктов, что, безусловно, является большим бонусом для туристов. «Тайцы аппетитнее готовят, еда получается очень вкусной, — подчеркнула россиянка. — Один Том Ям чего стоит».

Ранее в ноябре российская путешественница Ершова посетила экзотическую баню в Таиланде и раскрыла необычную привычку местных жителей. Блогерша сообщила, что тайцы не смывают пот после паровой бани.