Минобороны сообщило о срыве атаки ВСУ на купянском направлении

В Минобороны заявили о срыве атаки на купянском направлении

Российские военные сорвали попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района населенного пункта Котляровка Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населенного пункта Котляровка», — заявили в российском военном ведомстве.

В результате потери ВСУ составили свыше 50 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля «Козак».

Кроме того, российские войска предотвратили контратаку ВСУ на южно-донецком направлении из района населенного пункта Угледар в направлении села Никольское Донецкой народной республики.