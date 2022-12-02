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13:37, 2 декабря 2022Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских самолетов в ДНР

Минобороны заявило об уничтожении украинских самолетов Су-25 и МиГ-29 в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные уничтожили два украинских самолета в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, российские средства ПВО уничтожили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Никольское в ДНР. Истребительной авиацией у населенного пункта Украинка в ДНР был сбил самолет МиГ-29.

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Ранее Минобороны показало видео уничтожения самолета ВСУ российскими многоцелевыми истребителями Су-35С в зоне проведения спецоперации. В ведомстве уточнили, что экипажи истребителей патрулируют воздушное пространство ежедневно в круглосуточном режиме.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация, 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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