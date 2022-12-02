Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:56, 2 декабря 2022Силовые структуры

Россиянка познакомилась с братом убийцы своей сестры и зарезала его у гаражей

В Приамурье девушка познакомилась с братом убийцы своей сестры и зарезала его у гаражей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Амурской области суд приговорил к восьми с половиной годам колонии 21-летнюю жительницу поселка Прогресс, зарезавшую 23-летнего россиянина. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 июля этого года во дворе доме на Советской улице девушка распивала спиртное вместе с молодым человеком, с которым познакомилась незадолго до этого. Во время разговора она узнала, что ее собеседник — брат местного жителя, осужденного на 21 года за убийство ее сестры в 2019 году.

Когда они прошли к гаражам, девушка, испытывая неприязнь, достала из сумочки нож и ударила им жертву в шею. От полученного повреждения россиянин вскоре скончался в местной местной больнице.

После задержания фигурантка заявила, что убила нового знакомого из-за того, что тот к ней приставал. Однако потом она изменила свои показания и рассказала правду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Собянин побывал в зоне СВО на линии обороны и показал укрепления
ЕС договорился о потолке на российскую нефть по 60 долларов
Россиянка обратилась в полицию после утилизации тела ее ребенка
Россиянка познакомилась с братом убийцы своей сестры и зарезала его у гаражей
Женщина с тату и пирсингом по всему телу показала необычную деталь внешности
Захарова прокомментировала штраф «Дождя» словами о предателях
Путин оценил российские военные комплексы
Россиянам одобрили кредитные каникулы на десятки миллиардов рублей
Испания передала Украине первые системы ПВО Hawk
В США предложили пожить в бывшей школе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.