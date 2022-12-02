Россиянка познакомилась с братом убийцы своей сестры и зарезала его у гаражей

В Приамурье девушка познакомилась с братом убийцы своей сестры и зарезала его у гаражей

В Амурской области суд приговорил к восьми с половиной годам колонии 21-летнюю жительницу поселка Прогресс, зарезавшую 23-летнего россиянина. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 июля этого года во дворе доме на Советской улице девушка распивала спиртное вместе с молодым человеком, с которым познакомилась незадолго до этого. Во время разговора она узнала, что ее собеседник — брат местного жителя, осужденного на 21 года за убийство ее сестры в 2019 году.

Когда они прошли к гаражам, девушка, испытывая неприязнь, достала из сумочки нож и ударила им жертву в шею. От полученного повреждения россиянин вскоре скончался в местной местной больнице.

После задержания фигурантка заявила, что убила нового знакомого из-за того, что тот к ней приставал. Однако потом она изменила свои показания и рассказала правду.